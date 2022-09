Salute, Ghirlanda (Andi): "Per vita piena benessere bocca fondamentale"

Roma, 30 set. (Adnkronos Salute) – "La vita è una cosa bellissima e la nostra bocca ci permette di 'assaporarla' in migliaia di modi: ci permette di alimentarci, di comunicare, di creare relazioni, di esprimere emozioni attraverso il sorriso o la risata.

Insomma, la bocca rappresenta una parte importante della nostra esistenza e proprio per questo motivo è importante che sia sana e curata". Lo ha detto Carlo Ghirlanda, presidente di Andi nazionale, a margine della conferenza stampa di inaugurazione della 42esima edizione del mese della prevenzione dentale, frutto della partnership tra Mentadent e l'Associazione nazionale dentisti italiani, e dedicata all'importanza della relazione di fiducia tra medico odontoiatra e paziente, come strumento per alimentare l'attenzione nei confronti della prevenzione, supportandola e favorendola.

"Perché la bocca sia sana deve essere curata e in questo la sua conformazione ci aiuta molto – ha aggiunto Ghirlanda – Il cavo orale è infatti facilmente ispezionabile e bastano pochi minuti per analizzare la situazione e capire come aiutare il paziente a ottenere la migliore salute dentale. E' dunque importante avere un proprio medico di fiducia, costruire con lui un rapporto empatico e sottoporsi a visite di controllo con regolarità".