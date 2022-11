Bali, 15 nov. (Adnkronos) - "Grazie, Italy per il tuo impegno di 185 milioni di euro per il Global Fund. Lavorando insieme, siamo pronti a sconfiggere l'HIV, la tubercolosi e la malaria e costruire sistemi più forti per la salute". Così, in un tweet diretto a Palazzo Chi...

(Adnkronos) – "Grazie, Italy per il tuo impegno di 185 milioni di euro per il Global Fund. Lavorando insieme, siamo pronti a sconfiggere l'HIV, la tubercolosi e la malaria e costruire sistemi più forti per la salute". Così, in un tweet diretto a Palazzo Chigi, il Global Fund ringrazia il governo italiano per il nuovo contributo, annunciato oggi a Bali, nel corso dei lavori del G20, dalla premier italiana, Giorgia Meloni.