Salute: Istat, 12mila morti in più nel 2022 rispetto al 2021

Roma, 20 giu. (Adnkronos Salute) – Nel 2022, i decessi in Italia sono stati 713.499, circa 12mila in più del 2021, e più elevati anche della media pre-pandemia. Nei primi sei mesi del 2022 si assiste ad una netta ripresa della mobilità e, come conseguenza, dell’incidentalità stradale, che comunque resta su livelli inferiori rispetto a prima della pandemia. Dal 2010 al 2020, lenta ma costante diminuzione della mortalità per le cause di morte più diffuse (tumori maligni, diabete mellito, malattie cardiovascolari e malattie respiratorie croniche): dal 10,2% all’8,6%, per le persone di 30-69 anni. Sono alcuni dei dati contenuti nel Rapporto Istat sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals – Sdgs) relativamente al Goal 3 Salute.

Nel 2022, inoltre, risulta stabile la quota di persone in eccesso di peso: tra i maschi aumenta l’abuso di alcol e l’abitudine al fumo. La copertura vaccinale antinfluenzale diminuisce nella stagione invernale 2021/2022: 58,1% di anziani vaccinati, una percentuale ancora distante dal valore soglia raccomandato dall’Organizzazione mondiale della Sanità (75%).