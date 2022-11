Salute, Melazzini: finanziati 6 nuovi progetti di ricerca su SLA

Milano, 5 nov. (askanews) – “Anche quest’anno Fondazione AriSLA è riuscita a finanziare 6 nuovi progetti di ricerca su tematiche estremamente interessanti, con un’allocazione di risorse di più di 880mila euro che si vanno ad aggiungere agli altri 14,1 milioni euro finanziati negli ultimi 12 anni. Le problematiche evidenziate da questi progetti potranno, e ce lo auguriamo tutti, portare a risultati concreti e soprattutto ad una speranza per una terapia potenziale per quanto riguarda la SLA.

È un momento per la ricerca particolarmente importante e mi auguro che i ricercatori facciano della speranza strumento di lavoro quotidiano, senza dimenticarsi che per i pazienti, nella loro quotidianità, la speranza è uno strumento di vita”. Lo ha detto Mario Melazzini, presidente della Fondazione AriSLA, a margine del Convegno scientifico ‘Ricerca, sviluppo e innovazione nella SLA’, svoltosi a Milano in due giornate, che ha avuto come focus lo stato di avanzamento della ricerca sulla SLA, con la presentazione dei risultati dei progetti precedentemente finanziati dalla Fondazione.