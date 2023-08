Salute, oculisti: "Sul web fake news su collirio miracoloso, pronti a vie legali"

Roma, 21 ago. (Adnkronos Salute) - Un collirio miracoloso, capace di 'curare' malattie gravissime che conterrebbe "50 ingredienti benefici per la vista" e, addirittura risveglierebbe, d'un colpo come una bacchetta magica, oltre 900mila cellule dell'occhio. Preoccupa mol...

Roma, 21 ago. (Adnkronos Salute) – Un collirio miracoloso, capace di 'curare' malattie gravissime che conterrebbe "50 ingredienti benefici per la vista" e, addirittura risveglierebbe, d'un colpo come una bacchetta magica, oltre 900mila cellule dell'occhio. Preoccupa molto gli oculisti italiani la fantasiosa e pericolosa informazione, "priva di qualunque base scientifica", che circola in questi giorni sul web per pubblicizzare un prodotto, promettendo di "ripristinare la vista in modo veloce, sicuro, economico e anche nei casi peggiori". Il tutto confezionato in forma di articolo giornalistico. A denunciare la fake news sono la Società italiana di Scienze oftalmologiche (Siso) e l’Associazione italiana medici oculisti (Aimo) che si associano alla Iapb (Agenzia internazionale prevenzione cecità), e si "riservano di agire nelle sedi opportune, al fine di tutelare la salute visiva dei cittadini italiani".

Le notizie su questo prodotto, spiegano in una nota sono "prive di evidenza scientifica e di ogni plausibile valore, anche solo ipotetico". Iapb inoltre prende le distanze da un millantato suo coinvolgimento nella ricerca a sostegno della "impossibile attività terapeutica del prodotto reclamizzato, preannunciando opportune azioni legali".

Siso ed Aimo, infine, "esortano i pazienti italiani a servirsi solo dei canali ufficiali per la cura delle malattie oculari e a diffidare di 'terapie miracolose' e di comunicati sul web, non avvalorati da evidenza scientifica, consultandosi col proprio medico di famiglia, con gli specialisti ambulatoriali o con il proprio oculista di riferimento".