Salute, Secchi (Sanofi Italia): Continuiamo a investire su ricerca

Roma, 30 mar. (askanews) – “Sanofi sta continuando a investire nella ricerca per il mieloma multiplo, stanno arrivando terapie che permettono di cronicizzare questa malattia. Ci auguriamo di poter arrivare tra qualche anno a poter consentire ai pazienti un miglioramento delle condizioni generali di vita quotidiana”, lo ha detto Giuseppe Secchi, Government Affairs & Trade Associations Lead di Sanofi Italia, intervenuto al format di The Watcher Post dedicato alla salute. “L’auspicio – ha continuato – è fare in modo di promuovere il rapporto tra clinici, pazienti e istituzioni, come fatto attraverso la recente iniziativa del questionario: l’obiettivo è quello di mettere a disposizione del decisore pubblico tutte le informazioni necessarie per legiferare con un orientamento che tenga conto delle esigenze dei pazienti, innanzitutto, e dei clinici. Il nostro impegno è quello di adoperarci per continuare la nostra ricerca e portare avanti un proficuo scambio di informazioni e conoscenze sulle necessità e la patologia”.