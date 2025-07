Salva Casa, de Pascale (Emilia R.): norma governo è liberi tutti

Valsamoggia, 23 lug. (askanews) – “Contestiamo la norma approvata dal governo che da un lato non dà risposte vere a un problema grave e complesso come quello della casa e dall’altra è una sorta di liberi tutti di deregulation che non tiene conto degli elementi di qualità”. Il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale attacca il decreto Salva Casa nazionale, a margine della posa del primo pilastro del quarto building del Macron Campus in Valsamoggia.

“Come spesso ci capita, abbiamo cercato di mettere in campo un provvedimento regionale che da un lato cerca ovviamente di prendere il buono, anche dove è difficile trovarlo, ma comunque di cercare delle opportunità anche in leggi fatte male e dall’altra parte limitare i danni dove questi invece producono degli effetti che non condividiamo” ha aggiunto de Pascale.

Il presidente ha rivendicato le prerogative regionali: “La materia urbanistica è una materia concorrente, il ruolo delle regioni è un ruolo molto importante, quindi siamo dentro le nostre prerogative e facciamo il nostro dovere, il nostro lavoro”.

L’Assemblea legislativa regionale ha approvato la legge che recepisce e armonizza le modifiche del decreto nazionale, confermando però la competenza comunale nel cambio di destinazione d’uso anche nei centri storici, introducendo procedure semplificate per difformità lievi e stabilendo che i nuovi requisiti igienico-sanitari (altezza 2,40 m, monolocali da 20-28 mq) si applichino solo a edifici esistenti per miglioramenti abitativi.