Salva la famiglia in mare ma muore stroncato da un infarto

Salva i due figli e la moglie con l'aiuto del bagnino, ma una volta a riva ha un arresto cardiaco: tragedia per una famiglia al mare a Roma.

Salva la sua famiglia dall’annegamento in mare, ma poi ha un infarto: Jame Bolivar, uomo di 50 anni, è morto a Passoscuro, frazione di Fiumicino.

Salva la famiglia dall’annegamento ma muore d’infarto

Una giornata in spiaggia si è trasformata in tragedia.

Un uomo di 50 anni, Jame Bolivar, ha avuto un infarto nella giornata di ieri, giovedì 30 giugno, a Passoscuro, frazione di Fiumicino, Roma, dopo aver messo in salvo i due figli e la moglie.

La sua famiglia rischiava l’annegamento in mare, ma il 50enne – anche grazie all’aiuto del bagnino di turno – è riuscito a portare in salvo i suoi cari. Purtroppo però, complice l’enorme sforzo, il signor Bolivar è stato colpito da un infarto che non gli ha lasciato scampo.

La dinamica del salvataggio e dell’infarto

Poco prima delle 13 il padre, la moglie e i due figli di 8 e 10 anni entrano in acqua per un bagno. I 15 nodi di vento di ponente che si sono sollevati hanno alzato tante onde e creato una forte corrente, ma i quattro non se ne accorgono e in pochi istanti sono in preda dell’acqua, ma il padre riesce ugualmente a mettere in salvo i figli e soccorre la moglie, aiutato da un bagnino.

Tuttavia, quando è il turno di Jame, il bagnino lo trova già privo di sensi. L’assistente bagnanti lo porta prima possibile a riva, dove sui lettini ci sono una cardiologa e un rianimatore. Nonostante ciò sono stati inutili i tentativi di salvarlo, e alle 14 i medici del 118 hanno solo potuto constatare la morte per arresto cardiocircolatorio.