Salvamare, approvata definitivamente la legge

(Adnkronos) – Oggi è una giornata storica per il mare e per il futuro dell'uomo. Così

Marevivo insieme ad Assonave, Assoporti, Confindustria Nautica, Confitarma, Federpesca, Lega Navale, Lega Italiana Vela, Stazione Zoologica Anton Dohrn e La Grande Onda saluta l'approvazione definitiva della legge Salvamare.

Il disegno di legge "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare", approvato dal Senato dopo le modifiche apportate alla Camera, consentirà ai pescatori di portare a terra la plastica recuperata con le reti invece di scaricarla in mare (per evitare di incorrere nel reato di trasporto illecito di rifiuti). La legge, inoltre, prevede l’installazione di sistemi di raccolta alla foce dei fiumi per intercettare la plastica prima che arrivi in mare e si occupa anche di dissalatori, educazione, campagne di pulizia, Posidonia oceanica e tanto altro.