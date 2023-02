"Salvate" dal Covid: promettono in spose tutte e due le figlie a due sconosciuti

“Salvate” dal Covid: a Perugia due genitori promettono in spose tutte e due le figlie a due sconosciuti e le due ragazze stavano per subire quelle nozze quando è arrivata la pandemia e sono scappate, denunciando tutto ai carabinieri prima di essere riacciuffate.

La Procura umbra ha indagato una coppia di genitori serbi, per il reato di “costrizione o induzione al matrimonio”.

Promettono le figlie a due sconosciuti

I due, come spiega Perugia Today, abitavano in un comune della provincia di Perugia e secondo l’accusa avrebbero messo in piedi doppie nozze combinate per le loro figlie, una delle quali minore. Gli sposi scelti solo dai genitori erano un kosovaro e un bosniaco residenti all’estero.

Le ragazze non volevano ed erano riuscite a scappare e chiedere aiuto ai servizi sociali e ai Carabinieri. Il fascicolo era stato aperto dalla magistratura di Perugia, che contesta ai genitori di essersi “approfittati delle condizioni di inferiorità fisica e psichica” della figlia minorenne e di aver “abusato delle relazioni familiari”.

L’arrivo della pandemia e la fuga delle due

Le doppie nozze erano state già approntate nei minimi particolari, inclusi i festeggiamenti “di fidanzamento con parenti e amici”.

Poi era arrivata la pandemia da coronavirus e le ragazze avevano guadagnato tempo ed erano riuscite a scappare. L’accusa, che ha portato i due davanti al Gup competente, è del parere che dopo il Covid i due abbiano proseguito nel pianificare le nozze in attesa di tempi migliori.