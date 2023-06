Salvatore Aranzulla è stato cancellato da Wikipedia. Considerato uno dei divulgatori di informatica più conosciuti del web, vanta un seguito degno di nota. Eppure, qualcuno non approva il suo operato.

Salvatore Aranzulla cancellato da Wikipedia

Il sito internet di Salvatore Aranzulla vanta 400 mila visite al giorno, eppure qualcuno non apprezza il suo lavoro. E’ per questo che qualcuno ha pensato bene di cancellare il suo nome da Wikipedia. Coloro che non condividono il suo operato sostengono che non abbia i criteri di “enciclopedicità” necessari per essere presente sulla pagina della nota enciclopedia.

La polemica su Salvatore Aranzulla cancellato da Wikipedia

Attorno alla cancellazione di Aranzulla da Wikipedia è immediatamente esplosa una polemica. Quanti approvano la sparizione del suo nome dall’enciclopedia hanno sottolineato che Salvatore non può essere considerato un divulgatore scientifico. Di conseguenza, anche se famoso, non merita di essere presente su Wikipedia. Eppure, sul portale ci sono anche tronisti di Uomini e Donne e personaggi della tv e dei social.

La reazione di Salvatore Aranzulla

