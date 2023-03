Salvatore Aranzulla contro Deliveroo: l'azienda replica piccata

Salvatore Aranzulla, tramite i suoi canali social, si è scagliato contro Deliveroo, una delle piattaforme di food delivery più utilizzate. L’azienda ha replicato a tono, sbugiardandolo.

Tramite il suo profilo Facebook, Salvatore Aranzulla ha denunciato un comportamento anomalo di Deliveroo. A suo dire, un rider incaricato di consegnargli la pizza ha dovuto attraversare mezza Milano, quando l’ordine poteva essere stato fatto in un locale “vicinissimo a casa“. Quando ha segnalato la cosa, Salvatore è stato trattato malissimo.

Aranzulla, condividendo il percorso fatto dal rider di Deliveroo, ha scritto:

“L’app, per non so quale motivo, mi fa fare l’ordine da un punto vendita dalla parte opposta di Milano. Quando me ne accorgo, provo a sentire l’assistenza: sono disposto a pagare per l’ordine e la consegna, ma non a riceverlo perché non ha senso fare pedalare una persona dall’altra parte di Milano. (…) Risposta: non è possibile e ti chiudono la chat. Insomma, hanno fatto pedalare per mezza Milano una persona per consegnare una pizza che è immangiabile. Ma andatevene a quel paese!”.