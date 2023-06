Salvatore Aranzulla ha annunciato con enorme gioia attraverso i social la nascita della sua prima figlia.

Salvatore Aranzulla papà per la prima volta

Salvatore Aranzulla è sempre stato estremamente riservato per quanto riguarda la sua vita privata, ma nelle ultime ore ha sorpreso tutti annunciando attraverso i social di essere diventato papà per la prima volta. Il noto imprenditore informatico è diventato papà di una bambina. “Se prima eravamo in due ora siamo in tre”, ha scritto sui social Aranzulla che, in passato, aveva lasciato trapelare pochissime informazioni rispetto alla sua compagna, Sabrina, che presumibilmente è la madre della bambina.

“Sabrina stava attaccata al cellulare. Da quello di Irene le ho scritto: ‘Basta chattare!’ E le ho lasciato il mio numero. Al primo appuntamento ci siamo trovati estremamente antipatici. Lei lavora in banca, è una concreta: diceva che l’economia digitale è inconsistente, che non capiva come potesse generare valore. A me, capito?”, aveva confessato su di lei l’imprenditore, e ancora: “Dopo qualche tempo ci siamo risentiti, e chi sa perché ci abbiamo voluto riprovare. Scattò qualcosa. Non ci siamo più lasciati”.

Sui social in tanti sperano di saperne presto qualcosa in più sulla nuova vita da neopapà di Salvatore Aranzulla e soprattutto sulla nascita della sua bambina.