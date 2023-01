Salvatore Baiardo ne è certo: “Matteo Messina Denaro non si pentirà mai”.

L’uomo vicino ai fratelli Graviano torna a parlare del mafioso arrestato dopo averlo fatto con Massimo Giletti e secondo Dagospia per lui la possibilità che l’ex latitante si penta non è da prendersi in considerazione. Per Baiardo “Matteo Messina denaro non si pentirà mai”. Le “conoscenze” del soggetto sono note ma altrettanto noti sono i suoi indici di affidabilità giudiziaria.

Ma non è finita, alludendo alla presunta “trattativa” che avrebbe condotto al fermo del capomafia Baiardo ha spiegato che “quando si fa una trattativa ci sono sempre più persone”.

E poi: “Credo che Messina Denaro si sia sempre curato a Palermo e per una latitanza di 30 anni sono necessarie complicità a largo raggio”. Insomma, l’uomo vicino ai fratelli Graviano, a dire il vero considerato inattendibile da forti inquirenti plurime, vuole riservare nuove affermazioni.

Un “soggetto inaffidabile” che cerca il bis

Vuole farlo dopo quella con cui “predisse” l’arresto del boss. E lo disse a Massimo Giletti che lo intervistava: “Magari presumiamo che un Matteo Messina Denaro sia molto malato, che faccia una trattativa lui stesso per consegnarsi e fare un arresto clamoroso, e magari arrestando lui esce qualcuno che sta all’ostativo”.