Salvatore Giannini morto a 56 anni, addio al direttore di palco del teatro San Carlo di Napoli: il cordoglio di quanti ne avevano apprezzato le doti

Salvatore Giannini, direttore di palco del teatro San Carlo di Napoli, è morto a 56 anni e l’addio ad un pilastro di quel teatro è comparso sulla pagina Facebook ufficiale del teatro. Pagine che ospita un commovente post: “Oggi è una giornata davvero triste per tutti noi del Teatro San Carlo”.

E poi: “L’improvvisa scomparsa del nostro Direttore di Palcoscenico Salvatore Giannini ha lasciato tutti noi senza parole”. Poi la chiosa mesta: “Andare in scena questa sera, al Duomo di Napoli, non sarà facile. È con tutto il cuore che dedicheremo la Cantata per San Gennaro al nostro caro Salvatore”.

Ed Emmanuela Spedaliere, che del San Carlo è la direttrice generale, ha detto: “Salvatore era per noi tutti una colonna, un grande professionista e di umanità unica”. Dal canto suo il sovrintendente del San Carlo Stéphane Lissner ha detto: “Per lui ho sempre avuto una grande stima”,

E ancora: “L’ho visto sempre lavorare con grande impegno e professionalità”.

Aggiungendo poi: “Questo nonostante le condizioni complesse legate alla pandemia. Salvatore Giannini era prima di tutto un vero uomo di teatro“.