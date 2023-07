Dodici ore fuori dopo dodici anni dentro. L’ex caporal maggiore dell’esercito Salvatore Parolisi ottiene un permesso premio dal carcere di Bollate (Milano): uscire mezza giornata. Lo fa, e non perde l’occasione di ribadire la sua innocenza riguardo l’omicidio della moglie Melania Rea.

Alla ricerca di un nuovo lavoro

La sentenza definitiva risale ormai a venti anni fa: ne ha già scontati dodici, tenendo una condotta giudicata «da detenuto modello». Dopo l’ultima dichiarazione a seguito della condanna – «Sarà dura, ci sono pregiudizi legati al mio nome. […] (Di Melania, ndr) ero innamorato, le davo una parte del mio stipendio perché non volevo che lavorasse» aveva detto ai microfoni di Chi l’ha visto? –, Parolisi parla di nuovo:

«Lavoro come centralinista. Se trovassi un (altro) lavoro potrei uscire, ma chi me lo dà un lavoro. Quando sentono il mio nome scappano, fanno il deserto. Mi hanno dato dodici ore di permesso dopo dodici anni di carcere. […] Ho tradito Melania più volte, ma non l’ho uccisa. Con Ludovica era solo una scappatella. Se avessero avuto tutte le prove, mi avrebbero dato l’ergastolo buttando la chiave».

La figlia non ha più il suo cognome

Salvatore Parolisi non sta vivendo la detenzione in modo passivo, almeno non completamente: si è iscritto alla facoltà di giurisprudenza alla Statale di Milano e ha dato finora sette esami. Nessuno spiraglio di luce invece nei rapporti con sua figlia: non può né vederla né sentirla e da tempo ha perso la potestà genitoriale nei suoi confronti. Ormai adolescente, al momento dell’omicidio di sua madre aveva diciotto mesi: oggi vive con i nonni materni a Somma Vesuviana e non porta più il cognome del padre.