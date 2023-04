Salvatore Pisano, da venditore a guru dell'imprenditoria

Roma, 18 apr. (askanews) – Salvatore Pisano è l’imprenditore partenopeo che, da venditore porta a porta, è divenuto un vero e proprio guru dell’imprenditoria. Dopo un passato difficile – da bambino ha subito vessazioni continue da parte di una delle sue baby sitter, senza che i suoi genitori sapessero, e ha dovuto iniziare a lavorare prestissimo per supportare economicamente la famiglia – ha scalato le vette del successo e ottenuto la sua rivalsa. Oggi, che a 34 anni è anche padre amorevole di Matteo, l’industriale napoletano ha deciso di raccogliere la sua esperienza in un libro autobiografico affinché possa essere d’esempio per quanti aspirano ad affermarsi ad alto livello, pur partendo da fondamenta labili, proprio come è successo a lui. La grande forza è il libro d’esordio di Pisano che, in un’autobiografia a metà strada tra il diario personale e il romanzo di formazione, ha raccontato la sua filosofia esistenziale, senza remore né mezzi termini. Imprenditore di successo e scrittore novello, il giovane vesuviano però ha anche altre passioni e, proprio di recente, si è aggiudicato la fascia di “Papà + Bello d’Italia” in un concorso di moda e bellezza. Una delle sue più grandi passioni è il cinema tanto che – abilissimo imitatore – gli piacerebbe molto partecipare come attore ad un film comico.