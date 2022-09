Roma, 14 set. (askanews) – Salve di cannone sono state esplose in continuazione da Hyde Park, mentre il feretro della Regina Elisabetta II lasciava Buckingham Palace per raggiungere Westminster Hall, dove il popolo potrà ora rendere omaggio alla sovrana britannica per i prossimi 4 giorni, prima dei funerali di Stato previsti lunedì 19 settembre. Immagini Afptv.