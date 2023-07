Salvini: aeroporto Catania, obiettivo 90% voli prossima settimana

Roma, 26 lug. (askanews) – “L’obiettivo è entro l’inizio della settimana prossima ripristinare il 90% del traffico passeggeri sulla rete Catania-Comiso-resto d’Italia. Siamo assolutamente a disposizione per supportare l’ente gestore, che non dipende dal ministero, la Regione, gli enti locali e tutti quelli che hanno diritto di usare aeroporto di Catania”. Lo ha spiegato il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini al question time sul caso dell’aeroporto di Catania.

“Anche oggi sono in contatto con la società di gestione ma non spetta a me far emergere eventuali colpe e mancanze perchè sono altre autorità che lo faranno, spetta a me accelerare il ritorno alla normalità. Prospettare il ritorno del 90% dei voli la settimana prossima è qualcosa che mi tranquillizza”, ha aggiunto il ministro.

Sulle ipotesi di commissariamento della società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso “sono in corso indagini. È prematura oggi ogni mia valutazione”, ha aggiunto Salvini.