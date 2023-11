Salvini al sindaco Sala: a Milano problema sicurezza c'è, parliamone

Roma, 18 nov. (askanews) – “Oggi e domani la Lega sarà in mille piazze in tutta Italia a raccontare questo primo anno di governo, a parlare di tutte le infrastrutture che stiamo sbloccando, degli stipendi e delle pensioni che stanno aumentando e delle liste d’attesa su cui abbiamo messo tre miliardi per la riduzione e il taglio”: così il leader leghista Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine di un gazebo della Lega a Milano.

“Sul tema sicurezza a Milano il problema c’è, serve che tutti diano il loro contributo. Se qualcuno nega un problema sicurezza a Milano non fa il bene della città. Poi ognuno deve fare la sua parte, polizia, carabinieri, polizia locale e telecamere. Però – ha proseguito il vice premier e ministro delle Infrastrutture – dire che a Milano non c’è un problema sicurezza significa non conoscere quello che accade nei quartieri”.

“Pensavo al sindaco (Giuseppe Sala, ndr) che dice che c’è un complotto dei giornali – ha sottolineato – Milano è una città straordinaria, che ci sia un problema sicurezza in diversi quartieri anche in pieno centro è evidente. Se il sindaco dice che è colpa di un complotto, dei cittadini cattivi e dei giornalisti compiacenti, parliamone…”, ha concluso Salvini.