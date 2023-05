Salvini: "Al via lavori Ponte sullo Stretto entro l'estate 2024"

Roma, 24 mag. (askanews) – Per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina “il prossimo passo sarà la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società Stretto di Messina e poi ci sono tutti i passi che passano dalla manovra di bilancio del prossimo inverno, dove ci saranno i primi stanziamenti necessari ad avviare i lavori entro l’estate 2024”: lo ha annunciato il Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo l’approvazione definita al Senato del decreto sul ponte sullo Stretto di Messina.

“Quello che c’è nel Def è una cifra attorno ai 14 miliardi. Ovviamente sono in corso studi aggiornati, da parte di società all’uopo esistenti sui flussi di traffico, sui benefici per l’ambiente, sui carichi ferroviari, di autotrasporto, di autoveicoli, perché nel piano economico finanziario che la società dovrà redigere, ci saranno gli introiti da pedaggio, che sarà sicuramente inferiore rispetto a quello che costa oggi attraversare lo Stretto, ci saranno i costi di gestione, ci sarà la concessione trentennale dell’opera. Il passaggio di oggi è fondamentale, perchè senza la società Stretto di Messina non ci sarebbe nessuno a lavorare al ponte”.