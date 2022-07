Salvini: anche Pd irresponsabile, impossibile governare con loro

Milano, 18 lug. (askanews) – Matteo Salvini attacca anche il Pd. Il leader della Lega parla ad un comizio A Osio Sopra (Bergamo) e afferma: “La cosa incredibile è che se riavvolgiamo il nostro di questa settimana, io tra gli irresponsabili non ci metto solo M5s. Pd e 5 stelle hanno portato due leggi non sulle pensioni, la benzina, la luceà No: la legge per coltivarsi quattro pianticelle di cannabis sul balcone”.

Allora, “governare con un Pd, con una sinistra, che una volta si occupava degli operati, adesso si occupa di droga e immigrati… Non è possibile. Penso che questa gente manchi di rispetto all’Italia, agli italiani e a Mario Draghi”.

“Al governo con i fannulloni non ci stiamo più, al governo con coloro che si occupano solo di chi sbarca domattina non ci stiamo più”, conclude Salvini.