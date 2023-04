Home > Askanews > Salvini: andrò da Berlusconi quando sarà più sereno e tranquillo Salvini: andrò da Berlusconi quando sarà più sereno e tranquillo

Milano, 22 apr. (askanews) – Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture, non andrà al San Raffaele a trovare l’ex premier Silvio Berlusconi, ricoverato da oltre due settimane per una polmonite come complicanza della leucemia cronica. “Berlusconi lo sento spessissimo però non voglio disturbare quindi lo andrò a trovare spero il prima possibile, ma quando sarà bello sereno e bello tranquillo – ha detto a margine della visita al Salone del Mobile – In questo momento è giusto lasciarlo alla sua famiglia, quindi mi fermo rispettosamente all’uscio di ingresso”.

