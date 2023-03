Salvini attacca il sindaco di Bologna sullo Ius Soli: "Fa comizi nelle scuole. Imbarazzante"

Tra il ministro Salvini e il sindaco di Bologna Lepore c’è stato un acceso “botta e risposta” a distanza. Il leader della Lega, attraverso un post condiviso sui social, ha scritto parole piccate circa un intervento di Lepore fatto davanti ad un gruppo di studenti: “Comizio del sindaco Pd nelle scuole di Bologna con ragazzine e ragazzini per ‘promuovere il principio dello ius soli’. Imbarazzante”, sono state le sue parole. Immediata la replica del primo cittadino bolognese, tramite ANSA.

Salvini attacca il sindaco di Bologna sullo Ius Soli. Borgonzoni: “Inaccettabile la propaganda di Lepore nelle scuole”

La senatrice leghista, Lucia Borgonzoni – si legge da Repubblica – si è accodata a quanto espresso da Matteo Salvini: “Inaccettabile la propaganda di Lepore nelle scuole della nostra Bologna. Non è certo questo il modo di affrontare temi come questi con i ragazzi. Fare lezioni promuovendo lo Ius Soli non è nient’altro se non un malcelato tentativo di politicizzarli”.

Lepore: “Invito Salvini a parlare nelle scuole insieme a me”

Il sindaco di Bologna, Lepore, alla luce di ciò ha rilanciato: “Invito Salvini a Bologna a parlare con i ragazzi delle nostre scuole insieme a me, cambierebbe idea sullo Ius Soli. Loro sono il futuro e si sentono tutti italiani. Non hanno bisogno di odiare, ma di sentirsi parte della nostra comunità. Con parità di diritti e doveri”.