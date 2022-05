Salvini attacca Meloni: “Mette l’interesse del suo partito prima di tutto”

Matteo Salvini attacca Giorgia Meloni rispondendo ad una sua provocazione.

Tra Salvini e Meloni i botta e risposta continuano ad andare avanti. Stavolta il leader della Lega ha attaccato la leader di Fratelli d’Italia dopo il comizio di venerdì 29 aprile 2022 a Milano.

GIorgia Meloni lancia una frecciatina al centrodestra…

Giorgia Meloni aveva concluso il suo discorso afferamando: “Vogliamo dare orgoglio a questa Nazione. Penso, spero di farlo con il centrodestra, ma lo faremo comunque”. Insomma, una chiara frecciatina a Salvini e Berlusconi, suoi presunti alleati. La Meloni ha già messo in conto di dover correre da sola dal 2023 in caso di vittoria alle elezioni e questo non la spaventa affatto.

…e Salvini la attacca

Salvini, che al momento è parte della maggioranza del governo Draghi, ha risposto alla provocazione di Giorgia Meloni dicendo che lei “legittimamente mette prima di tutto l’interesse del partito e ne ha tutto il diritto, ma quando c’è stato da fare scelte scomode io non me la sono sentita di fare solo gli interessi del partito.

Io preferisco essere protagonista e mettermi in gioco, penso al blocco dei migranti. Senza Lega al governo avremmo avuto ius soli e patrimoniale, avrei fatto gli interessi della Lega non del Paese”.

La rottura tra FdI e gli altri partiti del centrodestra

La rottura tra Meloni e Salvini è arrivata dopo che il leader del Carroccio ha dato il via libera al Mattarella bis, distruggendo i piani del centrodestra nella corsa al Quirinale.

Da quel momento la Meloni ha preso spesso le distanze politiche e private sia da Salvini che da Berlusconi. Nonostante ciò, molti elettori leghisti e azzurri hanno dato fiducia a Fratelli d’Italia in quanto delusi dall’atteggiamento della Lega e di Forza Italia. Questa mossa ha permesso a FdI di essere il primo partito in Italia per intenzioni di voto.