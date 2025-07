Salvini candida con la Lega la madre di Giogiò, musicista ucciso 2023

Roma, 31 lug. (askanews) – Daniela Di Maggio, madre di Giovanbattista Cutolo detto Giogiò, il giovane musicista ucciso a Napoli nel 2023, sarà candidata con la Lega al consiglio regionale della Campania alle prossime elezioni. L’annuncio è arrivato nel corso di una conferenza stampa al Senato dove il partito di Matteo Salvini ha presentato tre proposte di legge per combattere la delinquenza giovanile.

“I napoletani che che vogliono cambiare – ha detto Salvini – hanno in Daniela Di Maggio una testimonianza incredibile perché reagire alla morte di un figlio per mano di delinquenti non chiudendosi, odiando, arrabbiandosi ma aprendosi e facendo proposte culturali e politiche, formando giovani è bello. Ringrazio Daniela per aver scelto la Lega, per portare in regione la vita vera”.

Di Maggio ha raccontato che “all’indomani della telefonata di Meloni, le prime facce che ho visto sono state quella di Salvini e Ostellari (Lega), sottosegretario alla Giustizia.

“Matteo mi ha chiesto cosa potesse fare, gli ho chiesto di aiutarmi a cambiare la legge sui minori perché è quella che ha ucciso mio figlio. Dalla Lega ho ricevuto braccia aperte dal giorno dopo l’assassinio di mio figlio. Io amo la Lega perché sono gli uomini del ‘mo, mo’, come diciamo a Napoli. Ho scoperto che odoravo di Lega da sempre”.

Al termine della conferenza stampa Salvini ha donato alla mamma di Giogiò la spilla della Lega e lei ha ricambiato con una foto ricordo del figlio e un corno napoletano: “Ne servirebbe uno così – ha commentato Salvini facendo un gesto con le mani – ma partiamo da questo. Questo me lo porto in Cassazione”, dove lo attende il ricorso sulla vicenda Open Arms.