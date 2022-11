Salvini chiede pene severe per chi guida ubriaco, ma è polemica per un suo tweet del 2013

Salvini vorrebbe inasprire le norme per chi guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti eppure fa discutere un suo vecchio tweet.

Alla luce anche di recenti fatti di cronaca, il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini, sta già lavorando per inasprire le norme e aumentare le sanzioni per chi guida in condizioni di scarsa lucidità ossia in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Eppure un vecchio tweet del 2013 e, ad oggi ancora online, sta già facendo discutere.

Salvini, è polemica per un vecchio tweet

Il caso portato da Salvini in un suo post pubblicato su Facebook, è quello di un incidente avvenuto sulla via Emilia a Reggio Emilia, nel quale il mezzo guidato da un 32enne si è schiantato contro un rustico disabitato. Il giovane è risultato positivo agli esami tossicologici. Altre quattro persone vale a dire il figlio di un anno Mattias, la compagna 22enne e il fratello e la sorella di lei hanno perso la vita.

Ed è così che il ministro delle infrastrutture ha commentato: “Troppe tragedie per colpa di chi guida ubriaco e drogato. Stiamo lavorando per intervenire sui Codici per aumentare sanzioni e salvare vite”.

Sui social spunta un vecchio post

Nel frattempo sui social emerge un tweet di Salvini di ben 9 anni fa. Nel 2013 il leader della Lega aveva manifestato un atteggiamento non così duro per chi si mette al volante dopo aver bevuto: “Gran serata coi Fratelli Leghisti.

Ginepro, assenzio, limoncello e ora… sereni al volante con Vasco! Liberi liberi siamo Noi!!!”.