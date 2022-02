Salvini: chiudiamo in cantina il 70% di bimbi non vaccinati?

Roma, 3 feb. (askanews) -“Noi sosteniamo il ritorno alla normalità e le riaperture, ci sono milioni di mamme e papà che vorrebbero avere i bimbi in classe e poter lavorare tranquillamente e quindi alcune distinzioni non sono condivise né da noi né dalla scienza. Detto questo, noi siamo al governo per lavorare”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini ha risposto ai giornalisti che, all’uscita del Ministero dello Sviluppo Economico, gli hanno chiesto spiegazioni sulla mancata partecipazione degli esponenti leghisti al governo al voto di ieri in Consiglio dei ministri sulle nuove norme che impongono la Dad a scuola, in caso di positività, solo agli alunni non vaccinati.

“Ma il 70% percento dei bimbi di sei anni non vaccinati li chiudiamo in cantina?”, ha chiesto polemicamente Salvini. “Il 70% dei bambini non vaccinati ha delle mamme e dei papà che vogliono bene ai loro bambini, che hanno fatto una scelta, e che vorrebbero andare a lavorare. Io – ha sottolineato il leader della Lega – in un paese che distingue tra mamme tra mamme buone e mamme cattive e fra papà buoni e papà cattivi anche no.

Quindi bene le riaperture, bene l apertura al mondo della moda, bene l apertura al mondo del turismo, benissimo. Però io l’etichetta di mamma cattiva o di papà cattivo non la do”.