A seguito di un incontro con i presidenti di regione della Lega, Matteo Salvini ha ribadito la sua contrarietà a mantenere le attuali chiusure anche dopo la zona rossa nazionale di Pasqua indipendentemente dai dati epidemiologici che verranno registrati. Stando a quanto si apprendere in una nota ufficiale, nell’incontro con i presidenti di regione leghisti si è parlato anche dell’andamento della campagna vaccinale e della possibilità di spostamento tra i territori.

Salvini: ” “Impensabili chiusure indipendenti dai dati”

Con la fine del periodo pasquale, Salvini ha affermato che: “Tenere tutto chiuso e fermo indipendentemente dai dati sanitari è impensabile“, aggiungendo inoltre come allo stato attuale appaia assurdo: “Vietare gli spostamenti in Italia e consentire vacanze all’estero”. Il leader leghista chiede dunque la possibilità di procedere con le riaperture in quei territori dove vi sia una situazione sotto controllo a livello di contagi e di somministrazione dei vaccini.

Alla domanda dei giornalisti sulla possibilità che le richieste della Lega debbano o meno essere incluse nel decreto del governo, Salvini ha risposto: “A me interessa che ci sia corsa sulla salute – che viene prima di tutto – e sul piano vaccinale. Poi che come ci sono automatismi nelle chiusure ci siano anche automatismi per le riaperture.

Se ci sono province dove fortunatamente il contagio è al ribasso perché devono stare chiuse come altre province dove la situazione è allarmante?”. Salvini si mostra dunque contrario a quanto annunciato fino a questo momento da alcuni membri dell’esecutivo, e in particolare dal ministro Speranza, per quanto riguarda lo stop alla zona gialla per il mese di aprile.