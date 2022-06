Da Milano Matteo Salvini ci riprova: “Spero di parlare con Lavrov, non l'ho ancora fatto, dovevo incontrarlo e sarebbe stata un'occasione importante”

Matteo Salvini ci riprova e spiega: “Spero di parlare con Lavrov”. Il leader della Lega “abbassa in tiro”, punta al ministro degli Esteri di Mosca e non più a Vladimir Putin ma batte sempre sul tema viaggio in Russia. Ha detto Salvini parlando a Milano: “Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov non l’ho sentito, dovevo incontrarlo, sarebbe stata e spero sia un’occasione importante.

Dialogare con la Russia e chiedere il cessate il fuoco non è un diritto, è un dovere”.

Salvini: “Spero di parlare con Lavrov”

Poi il leader del Carroccio ha aggiunto: “Sono sconcertato da ipotesi di inchieste, Copasir, chiarimenti, come se non fosse diritto di un parlamentare italiano lavorare con chiunque possa portare la pace”. E ancora: “Se serve parlare con Lavrov è giusto e sacrosanto parlare con Lavrov, Draghi parla con Putin, fa bene a farlo”.

E in ordine all’ipotesi di un viaggio a Mosca?

“Lega compatta ma le scelte le faccio io”

Salvini lo ha detto chiaramente: “La Lega è assolutamente compatta, qualcuno ha detto che non era informato perché alcune scelte le prendo io, mi faccio assolutamente carico delle mie responsabilità, onori e oneri“. Poi la chiosa: “La pace merita qualsiasi tipo di incontro, di cui tutti sapevano, l’ho dichiarato non so quante decine di volte che stavo incontrando, stavo lavorando, non sostituendomi a nessuno ma aiutando qualcuno”.