Salvini: complimenti a Giorgia, lavoreremo a lungo insieme

Milano, 26 set. (askanews) – “Ieri alle 4 del mattino ho fatto i complimenti a Giorgia, ha lavorato bene, è stata brava, lavoreremo a lungo insieme, e ringrazio anche Berlusconi e i Moderati”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, in conferenza stampa nella sede del partito a Milano.

Per Salvini ieri “è stata premiata l’opposizione, FdI è stata brava a fare opposizione, per i militanti della Lega non è stato facile stare due anni al governo col Pd e con Draghi, ma lo rifarei, anche se ci è costato”.

E Salvini spiega che rifarebbe anche la scelta di far cadere il governo Draghi: “Se avessimo scelto di trascinare per altri 9 mesi un governo litigioso e inadempiente, sarebbe stato un problema per la Lega”.

“Il 9% non mi soddisfa, non è risultato per cui ho lavorato, ma siamo in un governo di centrodestra con cui saremo protagonisti. Prima avevamo il doppio dei voti ma in un governo che ci viveva come fastidiosi e comparse”, ha aggiunto Salvini.