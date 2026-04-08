Salvini: con tregua mi aspetto calo prezzi carburanti in prossime ore

Roma, 8 apr. (askanews) – “Mi aspetto nelle prossime ore un calo dei prezzi dei carburanti e useremo tutti gli strtumenti della Guardia di finanza per evitare la speculazione”. Lo ha affermato il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, in una conferenza stampa a Roma presso la Stampa estera, parlando del prezzo dei carburanti in relazione alla tregua in Iran.”Al momento non c’è nessuno studio di chiusura di scuole o fabbriche o negozi” per il razionamento dell’energia a causa della schiusra dello stetto di Hormuz, ha aggiunto Salvini.

E sul gas: “C’è un gruppo tecnico al lavoro da settimane” per capire come superare le “difficoltà strutturali oltre che diplomatiche” per tornare a importare il gas russo: “Conto di avere entro pochi giorni tecnicamente una risposta”.”Se reggesse una tregua con l’Iran, che spero sia qualcosa di costante e concreto, conto che possa essere di buon auspicio anche per il conflitto tra Russia e Ucraina”, ha aggiunto.