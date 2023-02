Home > Video > Salvini contro gli ambientalisti: "Basta tagliare le gambe alle imprese nel n... Salvini contro gli ambientalisti: "Basta tagliare le gambe alle imprese nel nome della sostenibilità ideologica"

"I nostri settori produttivi sono già tra i più sostenibili al mondo, così come il settore della plastica. Non possiamo in nome delle ideologie ambientaliste tagliare le gambe alle imprese italiane". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, durante la sua visita al salone della calzatura Micam a Milano