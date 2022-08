Salvini contro J-Ax: volano stracci via social

Sui social è esploso un botta e risposta infuocato tra Matteo Salvini e il rapper J-Ax.

Matteo Salvini ha risposto a una critica fatta da J-Ax contro di lui via social e, tra i due, è scoppiato un botta e risposta al vetriolo.

Salvini contro J-Ax

Alcuni mesi fa J-Ax aveva affermato di ritenere che Salvini fosse un “politico nel senso più dispregiativo del termine”.

In queste ore il leader della Lega, senza un apparente motivazione, ha risposto a quella dichiarazione fatta dal rapper e ha affermato: “Amico mio, non aver paura della scelta degli italiani, prima vinciamo e poi ci facciamo una cantata insieme”.

Essendo stato tirato in ballo dal leader della Lega e dalla sua campagna elettorale senza esclusione di colpi, J-Ax ha deciso a sua volta di replicare affermando: “‘Amico mio’, io non ho paura delle scelte degli italiani e nemmeno delle mie. Rispondo dei miei successi e non scappo davanti ai miei sbagli.

Tu?”. J-Ax ha corredato la sua risposta con le foto di Salvini contestato in Polonia e umiliato dal sindaco Przesmyl, lo scorso marzo. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

Non è la prima volta che Salvini si trova a dover replicare contro J-Ax e contro altri esponenti del mondo dello spettacolo (tra cui Fedez e Elodie, ma anche moltissimi altri).