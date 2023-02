Intervistatao a Non Stop news su Rtl 102.5, Matteo Salvini ha parlato di Sanremo e della partecipazione di Paola Egonu.

Il ministro delle Infrastrutture ha dichiarato sulla 24enne: “Grande sportiva, grande pallavolista, ma spero non venga a fare una tirata al Festival sull’Italia Paese razzista, perché gli italiani possono avere tanti difetti ma non sono razzisti”. Salvini ha precisato che quello italiano è “un popolo che accoglie, che allunga la mano a tutti”. Il leader della Lega si è augurato che gli italiani, già pieni di problemi, non si sentano in colpa da chi utilizzerebbe la tv di stato “per fare la morale a qualcuno”.

Sanremo 2023, non solo Egonu: Salvini su Zelensky

Salvini si è espresso anche sull’assenza di Zelensky a Sanremo 2023. Il leader della Lega ha dichiarato di non esserne dispiaciuto in quanto “portare la guerra tra i Cugini di Campagna, Blanco, Giorgia e Ultimo mi sembra fuori luogo”.

La pallavolista non vuole avere figli per paura del razzismo

Il prossimo 9 febbraio vedremo la partecipazione a Sanremo di Paola Egonu. In una recente intervista a Vanity Fair la pallavolista azzurra di origine africana ha dichiarato di non voler fare figli per paura di eventuali reazioni razziste dal popolo italiano.

Queste le parole della sportiva: “Se mai dovessi avere un figlio di pelle nera, vivrà tutto lo schifo che ho vissuto io. Se dovesse essere di pelle mista, peggio ancora: lo faranno sentire troppo nero per i bianchi e troppo bianco per i neri”.