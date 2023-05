“Un crimine a livello mondiale”: così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha descritto la pratica dell’utero in affitto per poi partire all’attacco della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.

Salvini contro Schlein sull’utero in affitto: “È un crimine a livello mondiale, una violenza”

Salvini si prepara per la Festa della Mamma e, per celebrare l’occasione, ha annunciato una raccolta firme in tutta Italia contro l’utero in affitto. Il leader della Lega, oltre a svelare l’iniziativa della raccolta firme, ha anche definito l’utero in affitto una “violenza” e si è scagliato contro la segretaria dem Schlein.

La critica al centrosinistra in generale e al Pd in particolare ha preso avvio dall’aumento della busta paga scaturito dal taglio al cuneo fiscale, criticato dalle opposizioni. “Il governo di centrodestra nel Consiglio dei ministri del primo maggio ha aumentato le buste paga degli operai e dei lavoratori fino alla fine del 2023 fino a cento euro al mese. Mentre il centrosinistra ha annunciato che darà battaglia per bloccare il decreto”, ha tuonato il leader della Lega.

“Abbiamo l’unica sinistra sul pianeta terra che quando aumenti le buste paga dei lavoratori dice noi ci opporremo. E non lo dice la sinistra di Berlinguer. Ora la sinistra è guidata da una signora che paga 300 euro all’ora una personal shopper per spiegarle come si deve vestire la mattina per uscire di casa”, ha affermato rivolgendosi alla Schlein.

L’affondo del leader leghista contro la segretaria dem e la raccolta firme

Continuando sulla sia delle critiche rivolte alla segretaria dem, poi, Salvini si è focalizzato sul nodo dell’utero in affitto. “Secondo me è una mentalità medievale per cui una donna in difficoltà economica può essere noleggiata come il monopattino. E tu metti al mondo un figlio che non vedi mai più perché te lo comprano. È una idea che mi fa schifo e l’utero in affitto dovrebbe essere un reato internazionale perché le donne non si comprano”.

Proprio il sostegno mostrato dalla leader del Pd alla pratica tanto contestata dal Carroccio, quindi, è finita nel mirino del vicepremier. “Che una donna pensi che un’altra donna può essere affittata è una cosa bestiale”, ha aggiunto contestando le parole di Schlein.

“Domenica è la Festa della Mamma e raccoglieremo firme in tutta Italia contro l’utero in affitto, chi è una violenza, uno sfruttamento sul corpo femminile, indegno nel 2023”, ha aggiunto Salvini. “È orribile che la segretaria del Pd Schlein sia favorevole all’utero in affitto. È un crimine a livello mondiale. La donna non si noleggia”.