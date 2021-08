Milano, 3 ago. (askanews) – “Se serve mi candido. Votano in 1.300 comuni, ovviamente Milano per me è l’anima e il cuore, sono a totale

disposizione di Luca (Bernardo) e della città e del movimento. Poi se da candidato o da supporto di altri candidati lo vedremo”: lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, sull’ipotesi di una sua candidatura alle prossime elezioni comunali di Milano a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo.