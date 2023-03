Matteo Salvini è un relatore flat: “Chi dice che il taglio delle tasse non è una priorità è un cretino“. Il ministro e leader del Carroccio lo ha detto intervenendo alla scuola di formazione politica del partito a Milano. E il vicepremier ha detto senza mezzi termini che chi pensa che tagliare le tasse non sia una priorità “è cretino”.

Taglio tasse non è priorità? “Sei cretino”

Nello specifico ha spiegato: “Ci sono signori del no di professione che non vogliono mai niente: no allo stadio, no all’Expo, no alle Olimpiadi, no alla Tav, alla Tap, alla Flat tax. C’è qualcuno che addirittura dice che la priorità non è abbassare le tasse. È cretino, perché evidentemente ha 10 milioni di euro in tasca”. E ancora: “Ma abbassare le tasse è una priorità mia, della Lega e del governo. Mettetevi il cuore in pace“. Il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini ha chiesto retoricamente: “Come fai a dire che la flat tax, le opere pubbliche e il ponte sullo stretto non sono le priorità? Non occorre uno scienziato“.

“Il ponte costa un anno di RdC”

E in chiosa sull’opera fra Calabria e Sicilia: “Pensate che il ponte sullo Stretto costa un anno di reddito di cittadinanza. Io credo che i soldi sia meglio usarli per qualcosa che resta nel nostro Paese e che crea mobilità, velocità e che crea soprattutto quel risparmio ambientale“.