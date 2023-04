Home > Askanews > Salvini e il 25 aprile: mi pagano per lavorare non per commentare Salvini e il 25 aprile: mi pagano per lavorare non per commentare

Roma, 22 apr. (askanews) – “Mi pagano per lavorare non per commentare”: così il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al Salone del Mobile commenta le polemiche sul 25 aprile e le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa, (ma anche quelle sulla frase sulla ‘sostituzione etnica’ del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida). “Io il 25 aprile celebrerò la liberazione del nostro paese, starò un po’ in famiglia e lavorerò” ha detto il leader della Lega. “Non fatemi commentare, io sono ministro delle Infrastrutture, il mio lavoro è sbloccare cantieri”. “Io so quello che faccio io” ha aggiunto. Quanto alla Costituzione e all’antifasciscmo, “faccio il ministro delle Opere Pubbliche e mi occupo di futuro non di commenti. I commenti riempiono i giornali”.

Roma, 22 apr. (askanews) - "Mi pagano per lavorare non per commentare": così il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al Salone del Mobile commenta le polemiche sul 25 aprile e le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa, (ma anche quelle sulla frase sulla 'sostituzione e...