Salvini: governo politico di centrodestra durerà 5 anni

Milano, 4 ott. (askanews) – La Lega è pronta “a un governo di centrodestra, finalmente scelto dagli italiani, un governo politico che lavorerà per 5 anni senza beghe e senza litigi come a sinistra si augurerebbero”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, in un video registrato al termine del Consiglio Federale del partito.

“Ci lavoriamo da mesi e sarà la priorità del prossimo governo scelto dagli italiani: bloccare l’aumento delle bollette di luce e gas.

Di tutto il resto si potrà parlare più avanti: però aiutare le famiglie, i commercianti e gli imprenditori ad affrontare il caro energia – ha affermato Salvini – per la Lega è l’assoluta priorità nazionale. Poi certo, sbloccare i cantieri fermi, riportare sicurezza nelle città, estendere la flat tax fino a 100mila euro di fatturato e azzerare una volta per tutte la legge Fornero, così come applicare l’Autonomia, prevista dalla Costituzione, dando più potere ai governatori e ai sindaci, saranno assolutamente passaggi fondamentali.

Ma adesso, e nelle prossime settimane, bloccare gli aumenti delle bollette di luce e gas è quello su cui donne e uomini della Lega lavorano giorno e notte”