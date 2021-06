Salvini: “Ho prenotato il vaccino per lunedì, a differenza di altri furbetti non ho saltato la fila”

Matteo Salvini ha dichiarato a Quarta Repubblica di aver prenotato il vaccino per lunedì, lanciando una frecciata a quelli che definisce "furbetti".

Matteo Salvini ha dichiarato a Quarta Repubblica di aver prenotato il vaccino per lunedì, lanciando una frecciata a quelli che definisce “furbetti” e che hanno scavalcato la fila. Ha parlato anche delle mascherine all’aperto e dell’incontro con Berlusconi.

Matteo Salvini si vaccina contro il Covid

Sono tempi di grande confusione sulla campagna vaccinale. L’informazione e la comunicazione sono state fortemente criticate, soprattutto per i fatti accaduti con il vaccino AstraZeneca. Il vaccino resta un tema molto caldo in questo momento e ne ha voluto parlare anche Matteo Salvini, che ha lanciato una vera e propria frecciata a coloro che lui stesso ha definito “furbetti”. Il leader della Lega ha dichiarato di aver prenotato il vaccino per il prossimo lunedì.

“A differenza di altri colleghi che scavalcano la fila e fanno i furbetti del vaccino mi è stato assegnato uno slot lunedì prossimo, spero di arrivare sano e salvo” ha dichiarato il politico.

Matteo Salvini sulle mascherine all’aperto

Matteo Salvini ha voluto commentare a Quarta Repubblica il parere del Comitato Tecnico Scientifico sull’obbligo di indossare le mascherine all’aperto. “Mi hanno dato dell’irresponsabile per settimane perché dicevo che si poteva togliere l’uso della mascherina entro giugno, dell’assassino, del criminale.

Oggi gli scienziati del Cts e Speranza dicono che entro giugno si può togliere la mascherina e non ci sono state stragi” ha dichiarato il leader della Lega, commentando la decisione del Cts e del ministro della Salute, Roberto Speranza, di togliere finalmente l’obbligo delle mascherine all’aperto. Una decisione molto attesa dalla popolazione, che da tempo aspetta di poter togliere il dispositivo di protezione almeno all’esterno. Inoltre, questo significa che i dati epidemiologici lo permettono.

Matteo Salvini parla di Berlusconi

Matteo Salvini ha incontrato Silvio Berlusconi e ha voluto parlare di questo incontro pubblicamente. “Abbiamo parlato di federazione” ha dichiarato il leader della Lega. “Non pensiamo a un partito unico perché non si inventano da sera a mattina, ma a mettere insieme in Parlamento delle proposte, anzichè essere divisi in 4-5 gruppetti. É una cosa utile al centrodestra, a Draghi, all’Italia” ha spiegato Matteo Salvini, sottolineando che sono pronti a mettere insieme delle proposte, invece che rimanere sempre divisi in gruppi.