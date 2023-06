Home > Askanews > Salvini: il Mes ora non è utile e non serve Salvini: il Mes ora non è utile e non serve

Manduria (Ta), 10 giu. (askanews) – “Il Patto di stabilità deve garantire il lavoro agli italiani e agli europei, quindi no al ritorno all’austerity, il Mes ora non è utile, non ha senso, non serve; abbiamo visto gli italiani che hanno sottoscritto 18 miliardi di euro di buoni del Tesoro; non voglio che il futuro dell’Italia dipenda da qualche organismo, pubblico o privato, con sedi all’estero e con valutazioni e criteri non necessariamente utili al nostro Paese”. Lo ha detto il ministro e vicepremier Matteo Salvini parlando con i giornalisti a margine del Forum in masseria a Manduria (Ta).

