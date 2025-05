Salvini: il Mes? Un salvadanaio che nessuno usa

Milano, 13 mag. (askanews) – “Chiediamo all’Europa di non soffocare le nostre imprese con burocrazia, regole e intralci. Il Mes non serve, nessuno lo usa, anzi ci abbiamo messo 15 miliardi degli italiani in questo salvadanaio che nessuno usa, se ce li riprendiamo indietro aiutiamo tante famiglie e imprese”. Lo ha sottolineato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine della inaugurazione del nuovo terminal 3 all’aeroporto di Fiumicino, rispondendo in merito alla richiesta arrivata dal Comitato di risoluzione unico, l’Autorità per la ristrutturazione e la liquidazione delle banche in difficoltà, perché tutti i paesi europei ratifichino il Mes che l’Italia non ha mai ratificato.