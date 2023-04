Salvini: Il Salone del Mobile rappresentazione dell'Italia che vola

Milano, 22 apr. (askanews) – “Il Salone del Mobile è la rappresentazione dell’Italia che vola con numeri quasi da record, di un’Italia che sta recuperando, la situazione economica sta migliorando. Il primo maggio faremo un Consiglio dei Ministri per un sostanzioso aumento delle buste paga e delle buste pensioni più basse. Il lavoro paga, sono qua anche a ringraziare operatori che anche negli anni bui non hanno mollato. Sono molto soddisfatto”: lo dice il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in visita al Salone del Mobile a Milano.