Salvini in campagna: ecco la piattaforma della destra per l'Ue

Rooma, 28 nov. (askanews) – Il leader della Lega Matteo Salvini spiega che al centro della giornata di domenica a Firenze, con 14 gruppi di destra di altrettante nazionalità in vista delle prossime elezioni europee, ci saranno i temi legati all’ambiente, alla libertà d’espressione e alla sicurezza: “Bisogna superare l’ideologia green, occuparsi di sicurezza con la compresenza del fanatismo islamico, e poi c’è il tema della libertà d’espressione”. In particolare “si può tutelare l’ambiente senza danneggiare l’economia europea e italiana. La transizione ecologica è fondamentale, ma va fatta nei modi giusti. Servono infrastrutture per l’elettrico, servono investimenti: non so perché i Popolari abbiano votato le sciocchezze del green deal”. E l’obiettivo è “una piattaforma comune”.