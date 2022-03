Salvini in Polonia, il sindaco di Przemysl contro il leader della Lega: “Io non lo ricevo”

Il leader della Lega ha deciso di volare in Polonia per raggiungere il confine con l'Ucraina. Tuttavia, non sono mancate le polemiche.

Il leader della Lega, Matteo Salvini, dai primi giorni di guerra in Ucraina ha espresso la sua vicinanza al popolo colpito dalla violenza dei russi. Ora ha deciso di volare in Polonia per raggiungere il confine con l’Ucraina, ma è stato subito contestato.

Le polemiche sono state sollevate anche dal sindaco di Przemysl, cittadina al confine, che pare non essere disposto a incontrarlo.

Salvini in Polonia: contestato

Salvini ha deciso di recarsi a Varsavia e al confine con l’Ucraina, ma la decisione non sembra condivisa da tutti. “Non ci interessa la polemica della sinistra italiana o polacca, siamo qui per aiutare chi scappa dalla guerra”, sono state le parole del leader del Carroccio al suo arrivo presso la stazione di Przemysl.

Il primo cittadino, Wojciech Bakun, ha ringraziato l’Italia, ma ha anche consegnato una maglietta con il volto del presidente russo e la scritta “Esercito di Putin”. Poi, rivolgendosi al leghista, ha dichiarato: “Io non la ricevo, venga con me al confine a condannare” il presidente Putin.

Non sono mancate le critiche di alcuni italiani, che a Salvini hanno gridato “buffone”. Il leader della Lega ha fatto sapere che il suo obiettivo è “lavorare per la pace, garantendo l’invio di aiuti italiani“ e “impegnarsi per favorire l’arrivo e l’ospitalità in Italia di bimbi, donne e famiglie in fuga dalla guerra“.