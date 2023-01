Salvini in visita a Cciaa Frosinone Latina

Roma, 24 gen.

(Adnkronos) – Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini a Latina. Al tavolo di confronto, il Sottosegretario di Stato del Lavoro e delle Politiche Sociali Claudio Durigon e l’on. Giovanna Miele. Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini, arriverà oggi a Latina, presso la sede pontina della Camera di Commercio Frosinone Latina. Ad attenderlo il presidente Giovanni Acampora per un tavolo di confronto al quale prenderanno parte il Sottosegretario di Stato del Lavoro e delle Politiche Sociali Claudio Durigon e l’on.

Giovanna Miele. Un appuntamento che arriva a meno di 24 ore dall’intesa con la Regione Lazio sull’ingegner Antonio Mallamo che sarà proposto per la nomina di Commissario Straordinario per il collegamento Roma-Latina al prossimo Consiglio dei Ministri. Ma anche a meno di 24 ore dall’annuncio del dicastero guidato dal segretario della Lega riguardo lo sblocco dei fondi per la Cisterna-Valmontone. Saranno presenti all’appuntamento anche le massime Autorità locali, le Associazioni di categoria, i rappresentanti sindacali ed i consiglieri camerali.

"Il mio augurio è che questo importante incontro possa aprire un capitolo nuovo per avviare un dialogo costruttivo su una tema come quello delle infrastrutture, la cui efficiente pianificazione è un indiscutibile fattore di competitività che riguarda tutti: i cittadini, i lavoratori e chi fa impresa nei nostri territori – sottolinea il presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora – Per questo ringrazio l’onorevole Miele e il gruppo parlamentare della Lega, per l’azione che stanno portando avanti; nello specifico uno dei motivi che interessa quest’area è l’annosa questione del collegamento Roma-Latina.

Dopo anni di lungaggini, grazie all’emendamento alla Legge finanziaria (n. 80.08 proposto dall’ on. Miele e dal deputato Ottaviani che ha inserito l’art 80-bis alla Legge di Bilancio) che ha previsto l’istituzione di un Commissario Straordinario, ci auspichiamo che questo nuovo percorso possa determinare un importante cambio di passo".