Salvini: "La Lega a Roma e nel Lazio è in crescita ovunque"

Roma, 12 set. (askanews) – “Per me è un grande onore celebrare il congresso della Lega, che a Roma e nel Lazio è in crescita ovunque, 15 sindaci, quasi 500 amministratori locali, un tesseramento che in tutte le province del Lazio sta crescendo, 12 pullman per Pontida”: così il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine del primo congresso della Lega Lazio, a Roma, che incorona Davide Bordoni segretario regionale.

“Quindi grazie a chi ha accompagnato questa crescita della Lega che è al governo anche in Regione, per la prima volta in questi anni, che è Claudio Durigon, grazie a chi comincerà da domani, a Davide Bordoni”, ha aggiunto.