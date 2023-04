Home > Askanews > Salvini: lavoro a nuovo codice della strada anche con monopattini Salvini: lavoro a nuovo codice della strada anche con monopattini

Roma, 5 apr. (askanews) “Sto lavorando per un nuovo codice della strada che ricomprenda anche i monopattini, che metta un limite di velocità a 20 km all’ora, per usare il casco, l’immatricolazione e la targa, perché non ci possono essere giungle”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo all’apertura del primo Safety Point di Aspi e della polizia sull’autostrada A1.

Roma, 5 apr. (askanews) "Sto lavorando per un nuovo codice della strada che ricomprenda anche i monopattini, che metta un limite di velocità a 20 km all'ora, per usare il casco, l'immatricolazione e la targa, perché non ci possono essere giungle". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Tras...