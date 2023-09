Salvini: Le Pen rappresenta maggioranza francesi, che non sono matti

Roma, 12 set. (askanews) – “Marine Le Pen per chi la conosce, per chi la ascolta e chi la capisce rappresenta la maggioranza dei francesi che non sono dei matti. Il suo (Rassemblement National, ndr) è il primo partito in Francia e sta facendo molto di più rispetto a Macron, ed è assolutamente allineata con l’idea di un’Europa centrale, non è contro niente e contro nessuno”: lo ha affermato il leader della Lega, Matteso Salvini, a margine del congresso della Lega Lazio, rispondendo a una domanda di una cronista sulla presenza di Le Pen, storica leader del partito francese Rassemblement National (RN), ne è stata presidente fino al 2021, domenica 17 settembre sul palco di Pontida.